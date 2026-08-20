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Kırklareli Valisi Üniversiteli Gençleri Tebrik Etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından Kırklareli Üniversites'ne yerleşen öğrenciler için tebrik mesajı yayımladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından Kırklareli Üniversites'ne yerleşen öğrenciler için tebrik mesajı yayımladı.

Vali Turan, mesajında, Kırklareli Üniversitesi'ni tercih ederek eğitim yolculuğunu kentte sürdürme kararı alan öğrencileri tebrik etti.

Kırklareli'nin tarihi dokusu, doğası ve huzurlu şehir yaşamıyla üniversite yılları için güzel bir başlangıç noktası olacağını belirten Turan, Kırklareli Üniversitesinin genç, dinamik yapısı, eğitim imkanları ve gelişen akademik vizyonuyla geleceğe hazırlanan gençler için önemli bir eğitim yuvası olduğunu bildirdi.

Vali Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Burada yalnızca bir üniversite eğitimi değil kendinizi geliştireceğiniz, yeni dostluklar kuracağınız ve hayatınıza yön verecek güzel hatıralar biriktireceğiniz bir üniversite hayatı sizleri bekliyor. Sizleri Kırklareli Üniversitesine, Kırklareli'mize ve yeni yuvalarınıza gönülden hoş geldiniz diyerek karşılıyor yeni eğitim-öğretim hayatınızda başarı, mutluluk ve güzel dostluklar diliyorum. Hayalleriniz büyük, yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun."

Kaynak: AA
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