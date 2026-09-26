Kırklareli Valisi Turan, Aile Yılı kapsamında Mustafa Güçlü'nün evini ziyaret etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Yılı kapsamında ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş ve Trakya BOTAŞ İşletme Müdürü Fatih Yapıcı ile Mustafa Güçlü'yü evinde ziyaret etti.

Ziyarette Güçlü ailesi ile sohbet eden Turan, aile kurumunun toplumsal yapının en güçlü temeli olduğuna dikkati çekti.

Toplumun huzur ve mutluluğunun güçlü aile yapısından geçtiğini belirten Turan, "Aile, sevginin, saygının, paylaşmanın ve dayanışmanın yeşerdiği ilk ve en değerli yuvamızdır. Kadim kültürümüzün ve medeniyetimizin temeli olan aile yapımızı korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarmak hepimizin ortak görevidir. Aile Yılı kapsamında vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, gönül köprüleri kurmaya ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Güçlü ailesi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA