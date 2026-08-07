Kırklareli Valisi'nden AFAD Müdürü'ne Hayırlı Olsun Ziyareti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, AFAD İl Müdürü olarak atanan Tuncer Avcı'yı makamında kabul etti. Vali Turan, Avcı'yı tebrik ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi ve çalışmalarında başarılar temenni etti. Görüşmede, ildeki afet yönetimi ve acil durum hazırlıkları konularında da değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, AFAD İl Müdürü olarak atanan Tuncer Avcı'yı makamında kabul etti.
Vali Turan, göreve başlayan Avcı'yı tebrik ederek bir süre görüştü.
Avcı'ya yeni görevinin hayırlı olmasını temenni eden Turan, çalışmalarında başarı diledi.
Kaynak: AA