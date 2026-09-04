Haberler

Vali Turan'dan Kıbrıs gazilerine anlamlı kabul

Vali Turan'dan Kıbrıs gazilerine anlamlı kabul
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazileri ve dernek temsilcilerini makamında kabul etti. Gazilerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Turan, şehit aileleri ve gazilerin baş tacı olduğunu vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

Vali Turan makamında, Kıbrıs gazileri Ferudun Olur, Özder Maskın, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yaşar Yoldaş ile Karadenizliler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Aydın'ı kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Turan, gazilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Şehit aileleri ve gazilerin devletin ve milletin baş tacı olduğunu vurgulayan Turan, "Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize ve kıymetli ailelerine sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve esenlik dolu uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu

Süleymancıların 5 şirketine el konuldu! Ünlü iş insanına gözaltı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Tombalacı'nın malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası

Togg'dan herkesi otomobil sahibi yapacak kampanya

Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! Eşi için kamera karşısına geçti

Onu daha önce böyle görmediniz! İşte nedeni
Avrupa'daki 4 temsilcimizin kadroları açıklandı! Kaan Ayhan, Oosterwolde ve Mert Hakan yok

Avrupa kadroları açıklandı! Kaan Ayhan, Oosterwolde ve Mert Hakan yok
Polisle çatışan DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi! O anlar kamerada

DEAŞ’lı terörist, polisle çatıştı! Dehşet anları kamerada
Dolmuşta bir çocuk kalabalık grup tarafından darbedildi

El kadar çocuğa bu yapılır mı?
Pentagon'dan askerlere zorunlu test! Erkeklik seviyeleri ölçülecek

30 yaş üstü askerlere zorunlu test kararı! Erkeklikleri ölçülecek