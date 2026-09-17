Haberler

Kırklareli Valisi Turan, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Valisi Turan, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne atanan Ömer Çekiç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne atanan Ömer Çekiç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Ömer Çekiç'i tebrik eden Vali Turan, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak kurumda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi personelinin kritik bir görev üstlendiğini vurgulayan Turan, "Vatandaşlarımızdan gelen acil çağrıların 7/24 esasıyla karşılanması, ilgili kurumlara hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesi ve olaylara zamanında müdahale edilmesini sağlayan personelimiz büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Görevleri başındaki tüm ekibimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.

Çekiç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Turan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu

Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de

TSK'dan Yunan'a net mesaj! Yüzlerce komando bölgeye çıkarma yaptı
53 yıllık hasret böyle bitti! Stadı ateşe verdiler

Geceye damga vuran görüntü! Herkes onları konuşuyor
Prenses Diana'nın kardeşi Kont Spencer'ın henüz yayımlanmamış kitabı Hollanda'da kamyondan çalındı

Diana'nın kardeşinin kitabı çalındı! Şoförün yaptığı pes dedirtti
Orban Türkiye'ye çabuk alışmış! Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı

Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı
Cansu öğretmenin kahreden sonu! Bebeği daha 3 aylıktı

Cansu öğretmenden kahreden haber! Bebeği daha 3 aylıktı
İstanbul merkezli 'Ailem Güvende' operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

"Ailem Güvende" operasyonları sürüyor! Çok sayıda tutuklama var
53 yıl sonra Avrupa kupası maçına çıkan Sunderland'de görsel şölen

53 yıl aradan sonra Avrupa'ya geri dönüşlerini böyle kutladılar