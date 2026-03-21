Kırklareli Valisi Turan'dan Nevruz Bayramı mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında, Nevruz Bayramı'nın baharın müjdecisi, doğanın yeniden canlanışı ve umutların tazelenişinin simgesi olduğunu belirtti.

Nevruz Bayramı'nın farklı kültür ve toplulukları ortak değerler etrafında buluşturan güçlü bir kardeşlik ve dayanışma geleneğini de temsil ettiğini ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Tarih boyunca ortak bir kültürü, köklü bir medeniyet anlayışını ve güçlü bir toplumsal dayanışma ruhunu paylaşan zziz milletimiz sevinçte ve kederde kader birliği yaparak, karşılaştığı her türlü güçlüğü birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşmayı başarmıştır. Tarihin her döneminde sergilediği bu yüksek dayanışma bilinci, Milletimizi birbirine sarsılmaz bağlarla kenetleyen en önemli değerlerden biri olmuştur. Farklı kültürlerin, inançların ve hayat tarzlarının yüzyıllardır bir arada barış ve huzur içerisinde yaşadığı ülkemizde hakim olan hoşgörü ve karşılıklı saygı anlayışı, Milletimizin sahip olduğu en kıymetli miraslardan biridir."