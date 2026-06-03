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Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da planlanan sağlık yatırımlarını inceledi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz'da planlanan hastane ek binası, aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık istasyonu gibi sağlık yatırımlarını yerinde inceledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde planlanan sağlık yatırımlarını inceledi.

Vali Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir ile Lüleburgaz Devlet Hastanesi ek bina projesi kapsamında inşaat yapılması planlanan alanı gezdi.

Yetkililerden yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi alan Turan, ek bina bünyesinde Evde Sağlık Hizmetleri Polikliniği ile Ayaktan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon biriminin hizmet vereceğini belirtti.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği ve hizmet kalitesini artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Turan, söz konusu tesislerin vatandaşlara önemli kolaylıklar sağlayacağını ve kentin sağlık altyapısını güçlendireceğini ifade etti.

Vali Turan daha sonra Büyükkarıştıran beldesinde yapılması planlanan 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ile Lüleburgaz 11 No'lu ASM, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi proje çalışmalarını inceledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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