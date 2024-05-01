Kırklareli Valisi Birol Ekici, yağmur ve şükür duasına katıldı.

Vali Ekici, İnece Beldesi Ulukonak Mahallesi'nde düzenlenen programda, su kaynaklarının dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Bu tür programlarla vatandaşların birlik ve beraberliğinin de sağlandığını ifade eden Ekici, yapılan duaların kabul olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı. Programın sonunda vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.