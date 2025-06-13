Kırklareli Valiliği'nden Yangın Riski Uyarısı

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Kırklareli Valiliği, yüksek hava sıcaklıkları ve insan kaynaklı ihmaller yüzünden artan yangın riski hakkında vatandaşları uyardı. Anız yangınlarının çevreye ve tarım alanlarına verdiği zararlar hatırlatılarak, vatandaşların daha duyarlı olmaları istendi.

Kırklareli Valiliği, yüksek hava sıcaklıkları ve insan kaynaklı ihmaller nedeniyle artış gösteren yangın riskine karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında görülen anız yangınlarının çevreye ve tarım alanlarına büyük zarar verdiği hatırlatılarak, vatandaşların duyarlı davranması istendi.

Açıklamada, anız yakılmaması, çevreye izmarit atılmaması ve piknik alanlarında ateş yakılmaması gerektiği vurgulandı.

Yangın riskine karşı tedbirlerin artırıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan gördükleri olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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