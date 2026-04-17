Kırklareli Valiliğinden okullara yönelik asılsız paylaşımlara ilişkin açıklama Açıklaması

Kırklareli Valiliği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından, okullardaki tedbirlerin en üst seviyede uygulandığı, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin güvenli bir şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların resmi kurumların açıklamaları dışında hiçbir kaynağın yönlendirmelerine itibar etmemeleri ve toplum huzurunu zedeleyebilecek asılsız paylaşımlardan uzak durmaları gerektiği belirtildi.

Söz konusu saldırıların toplumda derin üzüntüye neden olduğu belirtilerek, bazı sosyal medya hesaplarında vatandaşları endişeye sevk edecek paylaşımların tespit edildiği ifade edilen açıklamada halk arasında korku ve panik oluşturabilecek nitelikte paylaşımlar yaptığı değerlendirilen ve yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı belirlenen kullanıcıların kimliklerinin tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Farklı okul isimleri kullanılarak toplumda infial yaratmayı amaçlayan asılsız paylaşımların da dikkatle takip edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin güvenliği en öncelikli konumuzdur. Bu kapsamda okullarımızda tüm tedbirler en üst seviyede uygulanmakta olup eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Kamu düzenini bozmayı hedefleyen bu tür içerikleri yayan kişi ve hesaplar, güvenlik birimlerimiz tarafından anlık olarak tespit edilmekte ve haklarında gerekli adli işlemler ivedilikle başlatılmaktadır."