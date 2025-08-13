Kırklareli Valiliği'nden Anız ve Orman Yangınlarına Dikkat Uyarısı

Kırklareli Valiliği, artan anız ve orman yangınları nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sıcak hava ve rüzgar koşullarında anız yakılmaması ve piknik ateşi kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Kırklareli Valiliği vatandaşları anız ve orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde anız ve orman yangınlarının artış gösterdiği, hafta boyunca sıcaklık, şiddetli rüzgar ve nemin etkili olacağı belirtildi.

Vatandaşlara anız ve piknik ateşi yakmamaları, çevreye izmarit atmamaları uyarısında bulunulan açıklamada, "Biçerdöver makineleri tarım alanlarında çalışırken su tankeri ve yangın söndürme cihazları bulundurulması gereklidir. Vatandaşların gördüğü olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri önemlidir. Yeşil vatan için şimdi her zamankinden daha dikkatli olma zamanı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
