Kırklareli Valiliği'nde Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı

Kırklareli Valiliği Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyon, iş süreçlerinde standartlaşma, vatandaş memnuniyeti gibi konular değerlendirildi.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik değerlere bağlılığın temel ilke olduğunu belirten Vali Turan, tüm kurumların faaliyetlerini bu anlayış çerçevesinde sürdürmelerinin önemli olduğunu kaydetti.

Toplantıya vali yardımcıları ile il kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.