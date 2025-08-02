Kırklareli Üniversitesi YKS Tercih Ofisi Açıldı

Kırklareli Üniversitesi YKS Tercih Ofisi, üniversite tercih sürecinde öğrencilere rehberlik edecek.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ve üniversite akademik personelinin katılımıyla Yayla Mahallesi'nde tarihi bir binada YKS Tercih Ofisi açıldı.

Vali Turan, yaptığı konuşmada, üniversitenin öğrencilere yönelik bu hizmetinin çok değerli olduğunu söyledi.

Kırklareli Üniversitesinin büyüyerek geliştiğini ifade eden Turan, üniversitelerin eğitimin yanı sıra kentlerin gelişmesi ve kalkınmasına da ciddi desteklerinin olduğunu kaydetti.

Turan, tüm öğrencilere Kırklareli Üniversitesi YKS Tercih Ofisine davet etti.

Rektör Ak ise ofisin tercih sürecinin son gününe kadar hizmet vereceğini belirtti.