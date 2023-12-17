Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Tekirdağ Valisi'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Abone Ol

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek üniversitenin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi. Vali Soytürk, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek başarılar diledi.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Şengörür, Vali Soytürk'ü makamında ziyaret ederek, Kırklareli Üniversitesi'nin faaliyetleri ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şengörür'e çalışmalarında başarılar diledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Değerlendirme toplantısı yapıldı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıya ilçe müdürleri katıldı.

Toplantıda, okullarda yapılan çalışmalar değerlendirildi, planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

"Aileyi Ayakta Tutan Değerler" konulu konferansı düzenlendi

Tekirdağ Müftülüğünce "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" konulu konferansı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Müftülüğü İsmail İpek Konferans Salonunda düzenlenen programa, öğrenciler ve aileler katıldı.

Programda, Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Halime Karabulut katılımcılara ailede sevgi, saygı, merhamet, adalet, sabır, yardımlaşma, sadakat ve güven konularını anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Valiliği Bülent Şengörür Kırklareli Tekirdağ Haberler

Bakmadan Geçme

VAKIFBANK ECZACIBAŞI Maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kulüpler Dünya Şampiyonası final maçı Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman, saat kaçta? HÜLAGÜ HAN TÜRK MÜ? Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han kimdir, hayat hikayesi! ÇİN'DE YENİ VİRÜS SON DAKİKA! Yeni virüs nasıl bir hastalık? Çin'de çıkan yeni salgın nedir, tehlikeli mi? ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? 4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu? VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 88. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (159. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (76. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (17 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 17 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title