Kırklareli Üniversitesi Rektörü Kırgızistan'da Eğitim İşbirliği Protokolleri İmzaladı

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kırgızistan'da ziyaretlerde bulundu.

KLÜ'den yapılan açıklamada, Ak'ın Ishenaly Arabaev Kırgız Devlet Üniversitesi, Razzakov Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi, Akademisyen Kusein Karasaev Bişkek Devlet Üniversitesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye Maarif Vakfını ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ak'ın söz konusu üniversitelerle eğitim, araştırma, öğrenci ve akademik personel değişimi, ortak bilimsel projeler ve kültürel etkinlikler alanlarında işbirliği protokolü imzaladı ifade edildi.