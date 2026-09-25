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Kırklareli Üniversitesi'nde Teoman Duralı konferansında Vali Turan konuştu

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Kırklareli Üniversitesi'nde Teoman Duralı konferansında Vali Turan konuştu
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Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesince düzenlenen Teoman Duralı konferansı, Prof. Dr. Teoman Duralı Konferans Salonu'nda yapıldı. Vali Uğur Turan, Duralı'nın bilgiyi hikmetle buluşturan bir ilim insanı olduğunu söyledi; Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu da katkılarını anlattı.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Bilgi ile Görgü Arasında: Bir 'Hoca' ve 'Usta' Olarak Teoman Duralı" konferansı düzenlendi.

Fen-Edebiyat Fakültesince Prof. Dr. Teoman Duralı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, yazar İhsan Ayal ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Uğur Turan, konferansta yaptığı konuşmada, Duralı'nın yalnızca bilgi üreten değil, bilgiyi hikmetle, ilmi ahlakla ve düşünceyi medeniyet tasavvuruyla buluşturan müstesna bir ilim insanı olduğunu söyledi.

Duralı'nın Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kuruluşuna önemli katkılar sunduğunu aktaran Turan, merhum hocayı rahmetle yad ederek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda daha sonra sunum yapan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, merhum Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın ilim, düşünce ve akademi dünyasına sunduğu katkıları anlattı.

Kaynak: AA
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