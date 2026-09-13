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Kırklareli TSO heyetinden KLÜ Rektörü Ak'a ziyaret

Kırklareli TSO heyetinden KLÜ Rektörü Ak'a ziyaret
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Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası heyeti ve özel sektör temsilcilerini makamında kabul etti.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası heyeti ve özel sektör temsilcilerini makamında kabul etti.

Ziyarete Kırklareli TSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Genel Sekreter Merve Çelik ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Görüşmede, kentte faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ile Kırklareli Üniversitesi arasında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar, üniversite-sanayi işbirliği imkanları ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak, üniversite ile sanayi dünyası arasındaki bağların güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Sanayiciler ile Kırklareli Üniversitesi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini son derece kıymetli bulduklarını ifade eden Ak, "Akademik birikimimizi kentimizin üretim gücü ve sanayi potansiyeliyle birleştirerek hem bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hem de öğrencilerimize nitelikli uygulama imkanları sunmayı hedefliyoruz. Ortak projeler ve akademik işbirlikleriyle Kırklareli'nin sanayi altyapısını desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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