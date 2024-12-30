Kırklareli Şemseddin Sami Öğrenci Yurdu'nda Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kırklareli Şemseddin Sami Öğrenci Yurdu'nda deprem tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği deprem alarmının verilmesiyle yurtta bulunan öğrenciler güvenli alana tahliye edildi.

Tatbikatta deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Rehber öğretmenlere bilgi verildi

Kırklareli'nde rehber öğretmenlere Çocuk Koruma Kanunu ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında düzenlenen eğitimde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yasin Adlı ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Özge Kıran tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.