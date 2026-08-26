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Karadeniz'de olumsuz hava: Denize giriş yasağı

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Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ve Demirköy ilçelerinde bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ve Demirköy ilçelerinde bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Demirköy ve Vize Kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde tüm plajlarda denize girilmesi 1 gün süreyle yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma ekipleri de plajlarda denetimlerde bulunacak.

Kaynak: AA
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