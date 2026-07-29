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Kırklareli'nin Vize ilçesinde bugün denize girilmesi yasaklandı

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Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, jandarma ekiplerinin gün boyu plajlarda denetim yapacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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