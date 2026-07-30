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Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde bugün denize girilmesi yasaklandı

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Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kıyıköy ve İğneada beldelerindeki tüm plajlarda denize girilmesi bugün yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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