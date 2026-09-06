Kırklareli'nde 'Bağlar' Fotoğraf Sergisi Açıldı

17. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında " Kırklareli'nin Bağları" fotoğraf sergisi açıldı.

Yayla Meydanı'nda gerçekleştirilen serginin açılış kurdelesi Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Levent Özkan Taşkoparan, Kent Konseyi Başkanı Abdullah Mutluer ve Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KIFSAD) Başkanı Erhan Baycan tarafından kesildi.

Açılışın ardından Vali Turan ve beraberindekiler sergiyi gezip Baycan'dan bilgi aldı.

Sergilenen fotoğrafların kentin bağcılık kültürünü ve doğasını yansıttığını belirten Vali Turan, "Fotoğrafın kadrajından şehrimize, toprağımıza ve bağlarımızın hikayesine yeniden baktık. Şehrimizin değerlerini sanatın diliyle görünür kılan KIFSAD'a ve bu güzel sergide emeği bulunan tüm fotoğraf sanatçılarımıza teşekkür ediyor, Kırklareli'mizin hikayesini sanatla anlatmaya devam edeceğimiz nice güzel buluşmalarda bir araya gelmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA