Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yolcu minibüsü devrildi, 7 yaralı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ercan M. (35) idaresindeki 22 BG 775 plaka minibüs Alpullu Kavşağı'nda refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan 7 yolcu, ambulanslarla Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yağışın etkili olduğu bölgede polis ekipleri önlem aldı.