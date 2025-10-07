Haberler

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yolcu minibüsü devrildi, 7 yaralı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yolcu minibüsü devrildi, 7 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Ercan M. (35) idaresindeki 22 BG 775 plaka minibüs Alpullu Kavşağı'nda refüje devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 7 yolcu, ambulanslarla Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yağışın etkili olduğu bölgede polis ekipleri önlem aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFelix:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Lim'in platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 336.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @mudiatrading adresinden Telegram'dan ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre

4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre
Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi

Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.