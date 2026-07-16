Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünden "orman yangını" uyarısı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlara orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orman yangınlarının büyük oranda kendiliğinden değil, insan kaynaklı sebeplerle başladığına dikkat çekildi.

Küçük bir ihmalin veya hatanın koca bir ekosistemi yok edebileceği belirtilen açıklamada, vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu:

"Orman yangınları kendiliğinden değil, insan kaynaklı sebeplerle başlıyor. Ufacık bir hata koca bir ekosistemi bitirmesin. Kurallara uyalım, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) uyarılarını dikkate alalım ve Yeşil Vatan'ı birlikte koruyalım."