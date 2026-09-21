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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca'ya ziyarette bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette, kentteki tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile yürütülen projeler ele alındı.

Ziyarette İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ da hazır bulundu.

İl Müdürü Karaca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ilık'a teşekkür etti.

Kaymakam Özderin, gazilerle bir araya geldi

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, gazilerle bir araya geldi.

Özderin, İstihkam Alay Komutanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve şükranla andığını belirtti.

Programın ardından gazilerle bir süre sohbet eden Özderin, talepleri dinledi.

Okul kantinleri ve çevresindeki işletmeler denetlendi

Babaeski Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri ile okul çevrelerinde faaliyet gösteren bakkal ve işletmelerde denetim yaptı.

Ekipler denetimlerde, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları, fiyat etiketleri ve mevzuata uygunluk durumlarını kontrol etti.

İşletme sahiplerini dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendiren ekipler, kurallara uymayan durumlar hakkında da uyarılarda bulundu.

Babaeski Belediyesinden yapılan açıklamada, okulların içinde ve çevresinde de öğrenciler için güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturulmasının hedeflendiği, çocukların sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Hayvancılık işletmeleri denetlendi

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Teknik personel tarafından yürütülen denetimlerde, işletmelerdeki hayvanların sağlık durumları ile bakım ve hijyen koşulları kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üreticilerin ve tüketicilerin mağdur olmaması, hayvan sağlığının korunması amacıyla işletmelerdeki düzenli denetim ve kontrollerin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA