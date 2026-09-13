Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lüleburgaz'da Katlı Otopark ve Belediye Hizmet Ofisleri Projesi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz'da Katlı Otopark ve Belediye Hizmet Ofisleri Projesi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, yürütülen projenin 2028 yılında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, toplam 14 bin 109 metrekare inşaat alanına sahip tesis bünyesinde, 1.681 metrekarelik alanın belediye ek hizmet binası olarak ayrıldığı kaydedildi.

"Yürüme, Denge ve Basma Kusurları" eğitimi

Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde huzurevi sakinlerine yönelik "Yürüme, Denge ve Basma Kusurları" eğitimi düzenlendi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nalan Sezgin tarafından verilen eğitimde, doğru yürüme teknikleri, ayak basış şekilleri, denge bozuklukları ve düşme riskini azaltmaya yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

Yürümenin bağımsız bir yaşamın temeli olduğunu vurgulayan Sezgin, doğru adım atma aşamalarını, ayakkabı tabanı kontrolünün önemini ve dengeyi korumak için yapılabilecek güvenli egzersizleri anlattı.

Program, merdivenlerde kontrollü hareket edilmesine yönelik uyarılarla tamamlandı.

Kaynak: AA
15 ilde 'Ailem Güvende' operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

Türkiye güne operasyonla başladı! Listede 162 şüpheli ve dernekler var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı

Polislere küfreden sözde fenomenin son hali bu
Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var

"Kadın meselesi" kavgası can aldı! Yaralılar da var
İmam nikahında gelin mehir isteğini arşa çıkardı

Gelinin mehir şartını duyan damat kendini tutamadı! Tepkisi olay oldu
Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt

Özgür Özel esti gürledi, Vali Gül'den net yanıt geldi
Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti

Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
Oğuzhan Uğur’un tutukluluk halinin devamına karar verildi

İki aydır cezaevinde olan Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar
İstanbul’da ‘Ailem Güvende’ operasyonu! Çok sayıda mekana baskın yapıldı

İstanbul'da gece yarısı düğmeye basıldı! Mekanları tek tek bastılar