Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Danışmanı, İletişim ve Zarafet Uzmanı Selda Boztepe ile Dostlar Divanı Başkanı Sami Özey'i kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Boztepe ve Özey'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Boztepe ve Özey'in "Adab-ı Muaşeret ve Zarafet" eğitimi kapsamında kente geldiklerini belirten Turan, bu tür eğitimleri önemsediklerini kaydetti.

Turan, çalışmalarından dolayı Boztepe ve Özey'e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Bulut, incelemede bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, çalışmaların tamamlandığı Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nda incelemede bulundu.

Bulut, parkı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Engelsiz Yaşam Parkı'nın kentin sosyal dokusuna büyük katkı sağlayacağını belirten Bulut, "Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin huzurla vakit geçirebileceği, her türlü detayın titizlikle düşünüldüğü bu projemizi çok yakında hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği Konferansı

Kırklareli Üniversitesinde Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği Konferansı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Prof. Dr. Mustafa Aykaç Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, güvenilir gıdaya erişimin önemine dikkati çekti.

Tarımsal üretimin her aşamasında denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Karaca, tüketicinin korunması adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.