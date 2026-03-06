Kırklareli'nden kısa kısa
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit polis memurlarını kabri başında andı.
Şehit polis memuru Hüseyin Satıcı ve İbrahim Çınar için ilçe şehitliğinde anma töreni düzenlendi.
Törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, dua edildi.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, protokol üyeleri ile şehit yakınları katıldı.
Kan Transfüzyon Komitesi Toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde Kan Transfüzyon Komitesi Toplantısı yapıldı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu'nda Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ayhan Tosunoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya komite üyeleri katıldı.
Toplantıda, kan ve kan bileşenlerinin etkin, güvenli kullanımı, transfüzyon süreçlerinin izlenmesi, transfüzyon uygulamalarında kalite standartlarının geliştirilmesi, olası reaksiyonların önlenmesi ve kayıt süreçlerinin iyileştirilmesi konuları görüşüldü.