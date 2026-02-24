Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Kurtuluş Savaşı kahramanı ve dönemin Demirköy Kaymakamı Köprülü Hamdi Bey'i anma töreni düzenlendi.

Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey köyünde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Köprülülü Hamdi Bey'in biyografi okundu.

Hamdibey Muhtarı Yaşar Sevdik, konuşmasında, Köprülü Hamdi Bey'i rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Köprülü Hamdi Bey'in Demirköy'ün ilk kaymakamı olduğunu anımsatan Sevdik, "Köprülü Hamdi Bey, sadece bir asker değil, Demirköy'ün milli mücadele ruhunu yansıtan bir kahramandır. 1913 yılında kaymakamlık görevine gelmesiyle ilçeye önemli hizmetlerde bulunmuştur. Onun bizlere bıraktığı en büyük miras vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ruhu ile bağımsızlığa olan inancıdır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından şiirler okundu.

Törene, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Belediye Başkanı Recep Gün ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Bayguş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Kaymakam Bayguş, bir restoranda düzenlenen iftar programında, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmanın onurunu yaşadığını belirtti.

Ramazanın birlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu hatırlatan Bayguş, şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmet ve minnetle yad ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Kaynak: AA / Nihat Evren
