Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, Kıbrıs gazisi Bekir Özden ve ailesini evinde ziyarette bulundu.

Gazi Özden ile bir süre sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

Her fırsatta şehit ailesi, gazi ve yaşlıları evlerinde ziyarette bulunduğunu ifade eden Özderin, devletin her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.

Kadastro Mahkemesi Hakimi Şimşek hayatını kaybetti

Kırklareli Adliyesinde Kadastro Mahkemesi Hakimi olarak görev yapan Burçay Şimşek (30) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce rahatsızlanarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Şimşek tedavi altına alındı.

Şimşek'in bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! 'Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik'

Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

