Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Osmancık köyünde ziyaretlerde bulundu.

Özderin, ilk olarak şehit Hasan Yayla'nın ailesini evinde ziyaret etti.

Bir süre aile ile sohbet eden Özderin, daha sonra ailenin isteklerini dinledi.

Ardından Kuzey Osmancık Petrol Üretim Sahası'nda incelemede bulunan Özderin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köyde devam eden yatırımları da inceleyen Özderin, köy muhtarı Süleyman İnal ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Gıda denetimi yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde yöresel pazarda gıda denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yöresel pazar olarak kurulan alanda satılan ürünleri inceledi.

Ürünlerin son tüketim tarihleri, satış ve saklama koşullarını kontrol eden ekipler, gıda mevzuatına uygun olmayan ürünlere el koydu.

Ürünler imha edilirken, işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.