Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç'ü makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Kızılayın 154. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Türk Kızılayın yardımlaşma ve dayanışma kültürünü tüm dünyaya yaydığını ifade eden Ekici, Türk Kızılay'ın göstermiş olduğu özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Göç, Vali Ekici'ye Türk Kızılay gönüllü yeleği verdi.

Girişimci kadınlar salep üretimi hakkında bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kadın girişimciler salep üretimi hakkında bilgilendirildi.

Pınarhisar ilçesinin Evciler köyü muhtarlığında düzenlenen programda Kırklareli İl Özel idaresi destekli Salep Yetiştiriciliği Projesi tanıtıldı.

Pınarhisar Tarım ve Orman Müdürü Hasan Doğan, salep üretiminin ekonomik değerinin diğer ürünlere göre daha fazla olduğunu söyledi.

Salep üretiminin arttırılması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Doğan, "Bazı salep orkidesi türleri doğada tohumdan kolayca çoğalabilmektedir. Bir tohum kapsülünde milyonlarca tohum olmasına rağmen bunların çok az bir kısmı yaşama imkanı bulmaktadır. Yapılan çalışmalarda laboratuvar şartlarında doku kültürü ile üretim çalışmalarından başarılı sonuçlar alınmış fakat dış ortama aktarılmasında sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu nedenle salep orkidelerinin fide oluşturma aşamasında gerekli olan toprak özelliklerinin incelenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bölgemizde salep üretiminin yaygınlaşacağını öngörmekteyiz." diye konuştu.