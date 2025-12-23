Haberler

Kırklareli'nde Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı yapıldı

Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda, yılbaşı öncesi asayiş, trafik ve sağlık hizmetleri gibi konularda alınacak önlemler değerlendirildi. Vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmeleri için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Kırklareli'nde Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı düzenlendi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, trafik, kamu düzeni, sağlık, itfaiye ve acil müdahale hizmetlerine yönelik alınacak önlemler değerlendirildi.

Vatandaşların yeni yıla huzur ve güvenle girmeleri için tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Turan, emniyet ve jandarma birimleri başta olmak üzere ilgili kurumların yılbaşı süresince görev yapacağını kaydetti.

Denetim ve uygulamaların arttırılacağını vurgulayan Turan, kamu düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gerekli önlemlerin kararlılıkla uygulanacağını belirtti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
