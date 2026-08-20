Kırklareli'nde Yerli Hibrit Ayçiçeği Denetimi
Kırklareli'nde, yüzde 75 hibe destekli yerli hibrit ayçiçeği ekili alanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince incelendi. Proje kapsamında verim artışı ve yerli tohum kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Kırklareli'nde çiftçilere hibe desteği sağlanan yerli hibrit ayçiçeği ekili alanlar incelendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "Ayçiçeği Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, yüzde 75 hibe desteğiyle temin edilen yerli hibrit ayçiçeği tohumlarının gelişim süreçlerini kontrol etti.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, yerli hibrit ayçiçeğinin üretim sürecini takip ettiklerini belirtti.
Ayçiçeğinde verimin artırılması ve yerli tohum kullanımının yaygınlaştırılmasına önem verdiklerini aktaran Karaca, ekiplerin kontrol ve rehberlik çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.