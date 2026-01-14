Haberler

Kırklareli'nde yeni içme suyu arıtma tesisi yapılacak

Güncelleme:
Kırklareli Belediyesi, şehirde içme suyu ihtiyacını karşılamak için yeni bir arıtma tesisi inşa ediyor. Mevcut tesisin kapasitesi yetersiz kalırken, Armağan Barajı'ndan daha fazla su temin edilecek.

Kırklareli Belediyesi yeni içme suyu arıtma tesisi yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentin içme suyunun halen Kırklareli Barajı'ndan karşılandığı, mevcut arıtma tesisine saniyede 300 litre su geldiği, ancak bu miktarın ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda Armağan Barajı'ndan kente su temini için hattın tamamlandığı, yıl içinde daha kaliteli ve daha düşük maliyetli suyun Kırklareli'ne verilmeye başlanacağı belirtildi.

Armağan Barajı'ndan saniyede 572 litre su sağlanacağı, ancak mevcut arıtma tesisinin bu kapasiteyi karşılayamadığı kaydedildi.

Bu nedenle Akalar Mahallesi'nde 30 dönümlük arazide yeni bir içme suyu arıtma tesisinin yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Proje çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
