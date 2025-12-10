Haberler

Kırklareli'nde yasal boy sınırı altında avlanan 3 ton istavrite el konuldu

Kırklareli'nde yasal boy sınırı altında avlanan 3 ton istavrite el konuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde yapılan denetimlerde, yasal boy limiti altında avlanan 3 ton istavrite el konulurken, tekne kaptanı ve 3 personele para cezası kesildi. El konulan balıklar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 3 ton istavrite el konuldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İğneada açıklarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bir balıkçı teknesine yaptığı denetimde mevzuat hükümlerine aykırı şekilde yasal boy limiti 13 santimetrenin altında avlanan 3 ton istavrit olduğunu tespit etti. 307 kasa istavrite el konuldu.

Denetimde tekne kaptanı ile 3 personele idari para cezası uygulandı.

El konulan balıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi.

Balıklar, vakıf görevlilerince ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Kürk ve deri tutkunlarına müjde! LUIGI Deri, Türkiye'de perakende satışa başladı

Köklü üretici markası Türkiye'de perakende satışa başladı
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
title