Kırklareli'nde Yaralı Karaca Tedavi Altına Alındı
Demirköy ilçesindeki ormanlık alanda bulunan yaralı karaca, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı ve daha sonra doğal ortamına bırakılacak.

Kırklareli'nde ormanlık alanda yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

Demirköy ilçesine bağlı Gökyaka köyü yakınlarında ormanlık alanda yaralı karaca olduğunu gören Erol Şenay durumu Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, yaralı karacayı bulunduğu yerden aldı.

Karaca tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
