Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuğu itfaiye kurtardı

Kırklareli'nin Karakaş Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında, itfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 2 çocuğu kurtardı. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, çocuklara olay yerinde müdahalede bulundu.

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 2 çocuk itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

Karakaş Mahallesi Hal Sokak'ta 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık görevlileri ve polis ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle evde mahsur kalan 2 çocuğu tahliye edip kurtardı.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 çocuğa olay yerinde müdahalede bulundu.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
