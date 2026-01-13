Kırklareli'nde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
Kırklareli'nin Dereköy ilçesinde çıkan yangında iki ev alevlere teslim oldu. Yangın, Kadir Solak'a ait evde başladı ve bitişikteki Ferit Solak'ın evine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak her iki ev de kullanılamaz hale geldi.
Dereköy ilçesinde Kadir Solak'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki Ferit Solak'a ait eve de sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Kırklareli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında iki ev de kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel