Haberler

Kırklareli'nde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Dereköy ilçesinde çıkan yangında iki ev alevlere teslim oldu. Yangın, Kadir Solak'a ait evde başladı ve bitişikteki Ferit Solak'ın evine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak her iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale geldi.

Dereköy ilçesinde Kadir Solak'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki Ferit Solak'a ait eve de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Kırklareli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı ismi Göztepe'ye aldı
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

YouTube milyarderinden fakir edebiyatı