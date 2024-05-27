Kırklareli'nde Yanan Tır Kullanılamaz Hale Geldi
Kırklareli'nde seyir halindeyken yanmaya başlayan bir tır, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Sürücü durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kırklareli'nde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tırda yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, tır ve dorsesi kullanılamaz hale geldi.