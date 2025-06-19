Kırklareli'nde Veda Programı Düzenlendi

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Kırklareli Valiliği, farklı görevlere atanan vali yardımcıları ve kaymakamlar için bir veda programı düzenleyerek, yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Kırklareli Valiliğince, farklı il ve ilçelere atanan vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda programı düzenlendi.

Vali Uğur Turan, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirilen programda, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile İstanbul Vali Yardımcılığına atanan Elif Canan Tuncer, Siirt Tillo Kaymakamlığına atanan Tanju Çanakcıoğlu, Siirt Vali Yardımcılığına atanan Rabia Naçar Çanakcıoğlu ile Neyfel Ören'e teşekkür belgesi verdi.

Turan, konuşmasında, kentten ayrılacak vali yardımcıları ve kaymakamlara yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Görev süreleri boyunca verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Turan, Kırklareli'nde birlikte görev yapmanın onurunu yaşadığını söyledi.

Programa, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Kürşat Yamaner ile ilçe kaymakamları katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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