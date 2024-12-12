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Kırklareli'nde "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" programı düzenlendi

Kırklareli'nde
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Kırklareli Kredi Yurtlar Kurumu Ahmet Cevdet Paşa Yurdunda "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" programı düzenlendi.

Kırklareli Kredi Yurtlar Kurumu Ahmet Cevdet Paşa Yurdunda "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler gençlerle bir araya geldi.

Vali Uğur Turan, şehitlerin tarih boyunca vatanın birliği ve bağımsızlığı için canlarını feda ettiklerini söyledi.

Gazilerinde vatan için canlarını vermeye hazır olduklarını ifade eden Turan, "Siz değerli gençlerimizin, kahramanlık öykülerini birinci ağızdan dinlemesi, milli değerlerimize olan bağlılığınızı artıracak ve bu topraklara olan büyük sevdanızı daha da güçlendirecektir. Bu topraklar ancak genç nesillerimizin milli bilince sahip çıkmasıyla ilelebet bağımsız kalacaktır." dedi.

Programda şehit Anıl Yalap'ın annesi Kıymet ile babası Elmas Yalap ve gazi Cumhur Özsoy konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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