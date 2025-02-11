Kırklareli'nde Vali Turan'dan Belediye Başkanı Talay'a Ziyaret ve Arabesk Konseri

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

Vali Turan, çalışmaları hakkında Talay'dan bilgi aldı.

Belediyelerin çalışmalarını önemsediğini ifade eden Turan, gece gündüz demeden hizmet eden belediye başkanlarına teşekkür etti.

Talay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arabesk Şarkıları Konseri

Kırklareli'nde Arabesk Şarkıları Konseri düzenlendi.

Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda arabesk şarkılar seslendirildi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, programın ardından yaptığı konuşmada, şarkıları dinlerken eski anıların canlandığını söyledi.

Güzel bir program olduğunu ifade eden Bulut, kültür ve sanat programlarının devam edeceğini kaydetti.