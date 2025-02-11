Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Gezi Parkı davasında 3 beraat

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Kırklareli'nde Vali Turan'dan Belediye Başkanı Talay'a Ziyaret ve Arabesk Konseri

Kırklareli'nde Vali Turan'dan Belediye Başkanı Talay'a Ziyaret ve Arabesk Konseri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Arabesk Şarkıları Konseri ile katılımcılar eski anıların tadını çıkardı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

Vali Turan, çalışmaları hakkında Talay'dan bilgi aldı.

Belediyelerin çalışmalarını önemsediğini ifade eden Turan, gece gündüz demeden hizmet eden belediye başkanlarına teşekkür etti.

Talay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arabesk Şarkıları Konseri

Kırklareli'nde Arabesk Şarkıları Konseri düzenlendi.

Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda arabesk şarkılar seslendirildi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, programın ardından yaptığı konuşmada, şarkıları dinlerken eski anıların canlandığını söyledi.

Güzel bir program olduğunu ifade eden Bulut, kültür ve sanat programlarının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
img

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
img

İlk 11'de başladığı maçta dalga konusu oldu
img

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 1. Lig'den de düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
FETÖ firarisi Hakan Şükür'e tazminat kazandıran hakimler hakkında HSK'ya ihraç talebi

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
Araç muayene istasyonlarında artık kart komisyonu alınmayacak

Araç muayenelerinde artık o ücret alınmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.