Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 600 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram esrar, 3 gram altın ve 4 bin 250 lira ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde 4 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 600 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 gram altın ile 4 bin 250 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.