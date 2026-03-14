Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 600 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram esrar, 3 gram altın ve 4 bin 250 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde 4 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 600 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 gram altın ile 4 bin 250 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
