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Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuya yönelik kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 65 gram kokain, 111 kırmızı reçeteli hap, 2 tabanca, buzdolabının içerisinde 125 tabanca fişeği, 8 tabanca şarjörü, hassas terazi, telefon, 150 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 46 bin 800 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların polisteki işlemleri sürüyor..

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Güncel Haberler

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