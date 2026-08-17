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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama
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Kırklareli'nde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda 661 gram skunk, 28,5 gram sentetik kannabinoid, 2 ruhsatsız tabanca ve 27 bin 800 lira ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen fiziki ve teknik takip çalışmaları tamamlandı.

Ekiplerce iki farklı dosya kapsamında kent merkezi ile Lüleburgaz ve Pınarhisar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 661,41 gram skunk, 28,5 gram sentetik kannabinoid, 2 ruhsatsız tabanca, 51 tabanca fişeği, uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 800 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan K.G, A.G, S.B, K.G. ve K.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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