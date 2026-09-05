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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Ekipler, kent merkezinde durdurdukları bir takside arama yaptı. Polis 3 şüphelinin üzerinde 54 sentetik ecza, 5 uyuşturucu hap ve 92 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 180 lira ele geçirdi.

Operasyonu derinleştiren ekipler, iki adreste daha yaptıkları aramada??????? ise 74 sentetik ecza, 6 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 71 bin 100 lira buldu.

Gözaltına alınan S.C, H.K, O.G, O.S. ve O.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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