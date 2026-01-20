Haberler

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı


Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'dan uyuşturucu getiren O.K, yakalanarak tutuklandı. Evinin içinde 5 bin 240 içimlik sentetik uyuşturucu ve 25 kilogram sıvı madde ele geçirildi.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma kapsamında şüpheli O.K'nin İstanbul'dan Kırklareli'ne uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Tüfekçioğlu'nun talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli O.K'nin İstanbul'un Esenler ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

Şüphelinin evindeki aramada 5 bin 240 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 25 kilogram sentetik sentetik uyuşturucu elde edilebilecek 250 gram sıvı madde ele geçirildi

Gözaltına alınan O.K. işlemleri için Kırklareli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.

Ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen O.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
