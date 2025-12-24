Haberler

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 4 zanlı, mahkemede tutuklandı. Operasyon kapsamında çeşitli uyuşturucu maddeler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda İ.B. G.K. M.K. ve G.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırklareli Adliyesine sevk edilen 4 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşmış, 21 Aralık Pazar günü 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 244 sentetik ecza hap, 30 gram bonzai, 23 gram metamfetamin, 0,50 gram esrar, uyuşturucu madde İçiminde kullanılan aparat ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 260 lira ele geçirilmiş, şüpheli İ.B. G.K. M.K. ve G.E. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani