Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda İ.B. G.K. M.K. ve G.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırklareli Adliyesine sevk edilen 4 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşmış, 21 Aralık Pazar günü 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 244 sentetik ecza hap, 30 gram bonzai, 23 gram metamfetamin, 0,50 gram esrar, uyuşturucu madde İçiminde kullanılan aparat ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 260 lira ele geçirilmiş, şüpheli İ.B. G.K. M.K. ve G.E. gözaltına alınmıştı.