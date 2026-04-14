Haberler

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda büyük miktarda bonzai ve suçtan elde edilen para bulundu.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan F.D, L.Ç. ve H.Ç'nin üst aramasında 188 gram bonzai, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 320 lira ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde uyuşturucu maddeleri B.K'dan aldıklarını belirtti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda B.K'nın evinde yapılan aramada ise 100 gram bonzai, 188 gram suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin lira ile 20 Avro ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni! İşte nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı

Evlenmekten vazgeçince ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Attığı tek adım hayatını kararttı! 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor

Attığı tek adım hayatını kararttı! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı

Evlenmekten vazgeçince ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Akaryakıta önce indirim sonra zam! 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor

Önce indirim sonra zam! 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor
İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti

Tahran 5 ülke için harekete geçti